Snelheidsduivel raast met 180 kilometer per uur over Brusselse ring

De politie heeft woensdagochtend in Jette een bestuurder gevat na een achtervolging die zich ontspon van in Rixensart (Genval). De 26-jarige bestuurder uit Sint-Jans-Molenbeek haalde op de Brusselse ring snelheden van 180 kilometer per uur en onderweg in stedelijke agglomeraties 100 kilometer per uur. Dat is vernomen van het parket van Waals-Brabant.