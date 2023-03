Na verhuis dacht Kayne dat hij nooit prins carnaval kon worden, nu leidt hij Ukeve stoet

Maasmechelen

De Ukeve stoet is jaarlijks het hoogtepunt van de vzw Stoet Ukeve. Er lopen amper twintig groepen mee, maar de optocht lokt telkens veel volk en heeft na meer dan 40 jaar toch wel wat aanzien. “Het wordt ieder jaar beter”, zegt Jé Beckers.

Voor jeugdprins Kayne I ging dit jaar alvast een droom in vervulling. De jongen verhuisde anderhalf jaar geleden met zijn familie van het Nederlandse Geleen naar Uikhoven. Hij liet toen tranen omdat hij dacht dat hij nooit prins zou kunnen worden. “Twee uur nadat we een oproep gedaan hadden voor kandidaat-jeugdprinsen, had Kayne zich al aangemeld”, klinkt het bij het stoetcomité. Bij Ukeve zag de jongen zo zijn droom toch in vervulling gaan.

Als jeugdprins mocht Kayne mocht de stoet vooropgaan. Hij zag de Sjoenkelaere uit Eisden, Grimbiaca, de Snotnaze uit Uikhoven en Biestig Good uit Rekem voor zich defileren. Maar ook Boorsem was goed vertegenwoordigd met de Muzelmennekes, Sheif aan de Maas, de Doorzakkers en Zonger Beer Gein plezeer. (jth)