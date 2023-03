Twee dieven op heterdaad betrapt op werf in Sint-Truiden en gearresteerd

In de nacht van zondag op maandag kreeg de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken een melding van een alerte burger binnen, die een verdachte toestand had opgemerkt. Tijdens een controle in de buurt kon de politie twee personen aantreffen op een werf op de Gulden Bodem. Het duo had al elektriciteitskabels doorgeknipt. Een van hen kon onmiddellijk gearresteerd worden, de andere nam de vlucht. Maar bij een verdere controle door de interventieploegen kon de dief alsnog gearresteerd worden. Hun inbrekersmateriaal werd in beslag genomen.

De twee mannen van 23 en 55 jaar zonder wettige verblijfplaats in België werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Het onderzoek wordt verdergezet. siol