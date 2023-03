Neos Genk blijft fit met wandelingen en bowlen

De weergoden waren de wandelaars goed gezind. Met een grote opkomst werd er gezellig gekeuveld en gelachen. “Onderweg kregen we de kans om wat beter kennis te maken met tal van nieuwe leden”, klinkt het. “Sommigen namen hun hond mee op wandelen, wat voor een leuke afleiding zorgde. Aan een tussenstop werd er getrakteerd met een borrel of iets fris, want verschillenden deden mee met tourneé minerale. Als afsluiter werd er in de Koe-vert nog heel wat verder getaterd. Ook bij het bowlen waren er nog wat heel wat sympathisanten afgezakt voor een gezellige babbel. Zo blijft er de verbondenheid onder de leden, een belangrijk gegeven in deze tijden om eenzaamheid te vermijden. Een lekker etentje als afsluiter overtuigde iedereen om zeker met de komende activiteiten van de partij te zijn.”