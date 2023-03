Bosuil uitverkocht voor cruciaal bekerduel tegen Union én de provincieclash met KV Mechelen

Antwerp FC verloor de heenwedstrijd van Union dan wel met 1-0, maar het geloof in de bekerfinale is nog steeds groot. De terugwedstrijd van donderdagavond is immers volledig uitverkocht.

Wie Ritchie De Laet en Toby Alderweireld opnieuw tegen het lijf wou lopen op de tribune, zal donderdag op zijn of haar kin moeten kloppen. Het tweetal was afgelopen zondag geschorst voor de competitiewedstrijd op het veld van OH Leuven en nam plaats in het bezoekersvak. In de terugwedstrijd van de halve finale worden de verdedigers weer op het veld verwacht.

© BELGA

Wie donderdag aan het langste eind trekt, neemt het in de finale op tegen KV Mechelen, dat dinsdagavond Zulte Waregem uit de beker mepte.

Deze zondag neemt de Great Old het in de competitie op tegen Malinwa en ook die wedstrijd is al uitverkocht, zo liet de club verstaan. Twee keer een vol huis op vier dagen tijd dus in Deurne-Noord.