Mallorca vraagt steun van leger na hevige sneeuwval

Hoewel de storm woensdag verder naar het oosten is getrokken, in de richting van Italië, konden hulpdiensten pas na uren mensen bereiken die in hoger gelegen gebieden ingesneeuwd waren. Maandag was het beginnen sneeuwen. Hoger dan 800 meter ligt er tot 1,4 meter sneeuw. De winterstorm bracht ook zware rukwinden en hoge golven aan de kust met zich mee.

In het klooster van Lluc, in het noorden van het eiland, raakten bijna 100 bezoekers ingesneeuwd. Ze zaten zonder gsm-bereik en elektriciteit. Het bedevaartsoord heeft wel voldoende slaapplaatsen en voedsel. Dinsdagavond bereikte het bergreddingsteam het klooster. Volgens lokale kranten brachten de mensen er de nacht door.

Ook in andere delen van Spanje was het ongewoon koud, met nachtvorst tot min tien graden in de Pyreneeën. De nationale weerdienst verwacht nog sneeuw in het noordwesten van het land, in sommige hogergelegen gebieden. Op lagere hoogten zou dat overgaan in regen.

Waar de zon scheen, was het overdag echter ook warm - zoals in Málaga in het zuiden van het land waar het 18 graden werd.

© AFP