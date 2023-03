Opvallend weerfenomeen zorgt voor kans op sneeuw volgende week

Wie er de weersvoorspellingen voor volgende week bijneemt, ziet dat er mogelijk wat sneeuw zit aan te komen. Op zich niet ongewoon voor deze tijd van het jaar. Maar wat wel opvallend is, is dat die kans op sneeuw veroorzaakt wordt door een interessant weerfenomeen.

Meteorologen spraken zo’n twee weken geleden van een ‘sudden stratospheric warming’. Dat betekent dat de temperatuur in de stratosfeer, op een hoogte van zo’n 30 kilometer, steeg. En die opwarming kan bij ons voor een meer winters klimaat zorgen. “Beeld je in dat er boven de noordpool twee cirkels hangen. Eentje in de stratosfeer en eentje wat lager in de troposfeer. Daarin zit normaal gezien koude lucht gevangen”, legt Nicolas Roose van NoordweerBenelux uit.

(Lees verder onder de foto)

© Noodweer Benelux

“Die plotse opwarming in de stratosfeer gaat zorgen voor een duw tegen die koude luchtcirkel. Zo’n twee weken later gaat die duw ook zichtbaar zijn in de troposfeer. En dat zien we nu op de weerkaarten en vertaalt zich in een hogedrukgebied. We zien nu dus een brug met hogedruk vanaf Groenland tot Alaska. De koude lucht van de poolwervel bevindt zich aan de rechterzijde. Deze blauwe kleur strekt zich uit vanaf Siberië tot over Scandinavië. De gesloten cirkel is hier niet meer herkenbaar.”

(Lees verder onder de foto)

© Noodweer Benelux

Winterprik?

Die koude lucht in het noorden van Scandinavië en Rusland zit perfect gepositioneerd om de koudere lucht via Scandinavië richting Denemarken en Duitsland te projecteren. “En daar krijgen wij volgende week mee te maken”, zegt Roose. “Een echt zware winterprik zal het niet zijn. Maar we gaan wel degelijk een koudere episode krijgen. Overdag kan dat resulteren in winterse buien met regen, smeltende sneeuw en korrelhagel. Vanaf zondag is er vooral kans op sneeuw in de Ardennen, maar volgende week zou de sneeuw eventueel ook kunnen blijven liggen in Laag- en Midden-België.” De weermodellen zijn er momenteel wel nog niet aan uit of die winterprik slechts een dag of twee zal duren of langer zal aanhouden.

Roose legt uit dat er veel studies bestaan over dat effect van de stratosfeer op het weer. “En dit is een schoolvoorbeeld van het fenomeen”, zegt hij. “Nu hanteren meteorologen een voorspellingstermijn van zo’n vijf dagen. Maar in de toekomst kan het interessant zijn om in de winter de stratosfeer te gebruiken om zulke voorspellingen te maken op langere termijn. Zo brengt de wetenschap ons weer een stapje verder.”

(sgg)