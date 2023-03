Ons favoriet duo is er weer: Mando en Grogu gaan samen op avontuur in ‘The Mandalorian’

Je helm afzetten, dat is niet volgens “the way” van The Mandalorian. En dus mag onze favoriete premiejager Din Djarin niet meer meespelen met de anderen van zijn clan. Gelukkig is Grogu er weer in dit derde seizoen om hem te vergezellen op zijn queeste om die verbanning ongedaan te maken.

Na heel wat avonturen samen was het aan het einde van seizoen twee van The Mandalorian tijd voor Din Djarin (Pedro Pascal) en Grogu om afscheid te nemen van elkaar. De Mandalorian had zijn taak volbracht: Grogu herenigen met zijn eigen soort, de jedi. Niemand minder dan Luke Skywalker stond klaar om het kleine groene wezentje onder zijn hoede te nemen en te trainen. Maar dat maakte het afscheid niet minder zwaar. Het werd een emotioneel moment waarvoor Mando zelfs zijn helm afzette. Alleen is dat nu net één van de dingen die je als Mandalorian niet mag doen.

© Lucasfilm Ltd.

Bij de start van dit derde seizoen van de populaire Star Wars-reeks wordt Din Djarin nog eens herinnerd aan zijn verbanning die daarop volgde. Als hij opnieuw wil toetreden tot zijn clan, zit er maar één ding op. Hij moet gaan baden in de Levende Wateren onder de mijnen van Mandalore, de thuisplaneet van de Mandalorians. Alleen weten ze niet wat er na jarenlange conflicten nog van hun thuis overblijft. En daarmee ligt meteen het nieuwe doel voor de premiejager vast: opnieuw lid worden van de Mandalorians zodat hij opnieuw mooi “this is the way” kan zeggen.

© Lucasfilm Ltd.

Baby Yoda

Gelukkig voor hem - en voor de vele fans - is ook Grogu weer van de partij. Wie de reünie van deze twee hoofdrolspelers gemist heeft, kijkt best nog even naar de laatste drie afleveringen van The Book of Boba Fett. “Zijn naam is Grogu”, maakt Mando nog eens duidelijk in de eerste aflevering die sinds woensdag te zien is op Disney+. Maar of je nu kiest voor die echte naam, The Child of blijft vasthouden aan Baby Yoda, je bent vooral blij dat het afscheid van de echte ster van de reeks slechts tijdelijk was. Grogu verkoos het gezelschap van de Mandalorian boven een lightsaber, maar dat wil zeggen dat hij zijn jedi-krachten niet meer gebruikt. Al is het maar om vrolijk rond te draaien in een stoel of gemakkelijker aan snoepjes te geraken.

© Lucasfilm Ltd.

En zo bouwt ook seizoen drie voort op de gekende succesformule van The Mandalorian: de chemie tussen dit aparte duo in een universum waarin nog heel wat planeten en bijhorende wezens te ontdekken zijn.(nco)

© Lucasfilm Ltd.

‘The Mandalorian’, seizoen 3, elke woensdag een nieuwe aflevering op Disney+