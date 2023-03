Herpakt Union zich in bekerkraker tegen Antwerp? “Om het woord crisis in de mond te nemen, is het nog veel te vroeg”

“Een historische match.” Union-coach Karel Geraerts windt er geen doekjes om: de terugwedstrijd in de Croky Cup tegen Antwerp donderdagavond is van cruciaal belang. Union verdedigt een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd, maar heeft met 1 op 9 in de competitie wel een mindere vorm te pakken. “Crisis? Twee jaar geleden speelden we nog in 1B.”

Er zijn betere manieren om een cruciale bekermatch aan te vatten dan met een 1 op 9 in de competitie en acht tegengoals in de laatste twee wedstrijden. De 4-2 in Westerlo kwam hard aan, maar Karel Geraerts maakt zich geen zorgen. “We hebben in het begin van de week goed gepraat, zoals altijd”, aldus de 41-jarige Limburger. “Meteen hebben we de knop naar de match van donderdag omgedraaid. Mijn spelers hebben hard gewerkt de laatste dagen, motivatie zal het probleem zeker niet zijn. We spelen voor een plek in de finale. Spelers die zich morgen niet voor de volle 100% geven, zal ik niet begrijpen.”

Over het woord crisis wil Geraerts het absoluut niet hebben, ondanks de mindere vorm de laatste weken. “Iedereen heeft tegen Westerlo gezien dat onze ploeg zeker niet dood is. Na een slecht begin knokken we ons terug naar 2-2 en iedereen in het stadion dacht dat we nog zouden winnen. Uiteindelijk gebeurt dat niet door een individuele fout. Het woord crisis hebben wij hier nog nooit in de mond genomen, daar is het veel te vroeg voor. Jullie, de media, vinden misschien dat het hier crisis is, maar wij zeker niet. Twee jaar geleden speelden we nog in 1B. Nu staan we tweede in de competitie, spelen we de halve finale van de Croky Cup en staan we ook in de achtste finale van de Europa League. Om het woord crisis in de mond te nemen, is het nog veel te vroeg.”

Het grote voordeel voor Union: het hoeft niet te winnen op den Bosuil. Een draw is meer dan genoeg, aangezien de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen werd. “Op een bepaald moment zal Antwerp risico’s moeten pakken”, weet ook Geraerts. “Wanneer ze dat gaan doen, is niet mijn probleem. Wij weten wat we moeten doen, we gaan onze filosofie niet aanpassen aan de tegenstander. Al zullen we natuurlijk rekening houden met de omstandigheden, daar zijn we zeker niet blind voor. Het is een historische wedstrijd voor deze club, en we zullen 90 of 120 minuten alles geven om ons te kwalificeren voor de finale.”