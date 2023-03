Benfica vlak voor Europees duel met Club Brugge in vieze papieren: Portugese gerecht beschuldigt topclub van fiscale fraude

“De vennootschap en de personen die tussen 2016 en 2020 in de raad van bestuur zaten, van wie er intussen eentje nog altijd in functie is, worden beschuldigd van fiscale fraude”, zo klinkt het in de mededeling. “Daarnaast worden de personen in kwestie ook beschuldigd van valsheid in geschrifte.” Zij worden ervan verdacht een zwarte kas te hebben bijgehouden door middel van vervalste facturen. Volgens het weekblad Expresso vermoedt het gerecht dat 1,6 miljoen euro werd verduisterd via een fictief IT-consultancybedrijf.

Volgens lokale media zijn Luis Filipe Vieira, Benfica-voorzitter tussen 2003 en 2021, en Domingo Soares de Oliveira, huidig voorzitter van Benfica SAD, de belangrijkste verdachten. Vieira stapte in de zomer van 2021 op nadat hij in een ander onderzoek was opgepakt voor ondervraging. Destijds werd hij opgevolgd door voormalig international Rui Costa.

© EPA-EFE

Benfica is dit seizoen de fiere leider in de Primeira Liga, met een voorsprong van acht punten op eeuwige rivaal en eerste achtervolger FC Porto. In de Champions League zijn ze goed op weg naar de kwartfinales, na 0-2 winst op het veld van Club Brugge in de heenwedstrijd van de achtste finales. De terugwedstrijd wordt volgende week in de Portugese hoofdstad afgewerkt.