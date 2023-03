Robin Hendrix hoopt rol van betekenis te spelen op EK atletiek in Istanboel: “Top vijf is mogelijk, op het podium staan wordt moeilijk”

Hoewel hij pas zaterdag voor de eerste keer in actie komt, reisde Robin Hendrix dinsdag al af naar het EK indoor in Istanboel. “Zo heb ik het het liefst”, zegt de topsporter bij Defensie. “Lang op voorhand ter plaatse zijn zorgt voor minder stress.” Hendrix loopt in Turkije de 3.000m: zaterdag de reeksen, zondag heel waarschijnlijk de finale. “Top vijf is haalbaar”, klinkt het.

“De vorm is er”, zegt de 28-jarige atleet van OE Halle. “Het was niet meer nodig om op training alles uit de kast te halen. Ik moest erop toezien vooral niet te vermoeid aan de start te komen. Tenslotte moet ik op twee dagen tijd toch tweemaal een 3.000m op hoog niveau lopen. Sinds mijn wedstrijden in Karlsruhe en Boston is het gevoel goed. Ik sta zevende op de Europese ranglijst, maar enkele atleten voor mij op de ranglijst zijn er niet bij. Zo ontbreken de nummers één en twee, de Spanjaard Mohamed Katir en de Brit Sam Atkin. Ik ben dus bij de beste vijf van de deelnemers, wat een uitstekende uitgangspositie is. Al ziet een kampioenschap er natuurlijk altijd nog anders uit dan een getrokken koers met hazen.”

Tactiek primeert

In Istanboel zal uiteraard niet voor de tijd, maar wel voor de plaatsen gelopen worden. “De tactiek primeert. De laatste 800 meter gaan altijd razendsnel. Dat is anders dan in de reeksen. Er worden maximum 22 atleten toegelaten tot de wedstrijd, dat maakt elf per reeks. Ik veronderstel dat we bij de eerste zes moeten zijn om door te stoten naar de finale, wat voor mij geen probleem mag zijn. Twee jaar geleden stond ik in de finale met een persoonlijk record van 7’48. (Dit jaar staat 7’40 achter Hendrix’ naam, red.). Ik zal alleszins niet tegen John Heymans (die 7’42 waard is, red.) moeten lopen. Lopers van dezelfde nationaliteit worden altijd gescheiden gehouden.”

Hoewel de kersverse Belgisch recordhouder op de 5.000m weinig uitkomt in een 1.500m-wedstrijd, is Hendrix ervan overtuigd op die afstand vorderingen te hebben gemaakt. “Mijn snelheid is fel verbeterd. De laatste tweehonderd meter zouden iets scherper en explosiever moeten zijn. Nu goed, de anderen zullen er sowieso wel voor zorgen dat het in de laatste ronde snel genoeg zal gaan. Het is bekend dat topfavoriet Jakob Ingebrigtsen zijn tempo in de laatste kilometer geleidelijk opdrijft. Ik moet proberen zo lang mogelijk mee te gaan en dan zien we wel waar het schip strandt. Achter de Noor verwacht ik een open wedstrijd. In de finale wordt het ieder voor zich. Top vijf is een mogelijkheid, op het podium staan wordt moeilijk.”