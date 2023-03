TikTok gaat minderjarigen waarschuwen na uur kijken

De Chinese app voor korte video’s TikTok gaat in de komende weken een automatische timer invoeren die minderjarige gebruikers na 60 minuten een waarschuwing stuurt. Ze moeten dan hun paswoord invoeren om verder te kunnen kijken, zo meldt het bedrijf.

TikTok krijgt kritiek omdat het verslavend zou zijn. In China overweegt de overheid maatregelen om verslaving bij jongeren aan te pakken. In de Chinese versie, Douyin, kunnen kinderen onder 14 jaar al maar maximaal 40 minuten per dag kijken, uitsluitend tussen 6 en 22 uur.

Het bedrijf komt nu met enkele nieuwe maatregelen, zoals de waarschuwing na een uur. Verder verfijnt TikTok de mogelijkheden voor ouders om via de functie ‘Family Pairing’ de schermtijd van hun kinderen te beperken. Ouders zullen ook de pushmeldingen van de app bij hun kinderen op bepaalde tijdstippen kunnen uitzetten.

Net zoals bij andere internetplatformen zijn de maatregelen vrij eenvoudig te omzeilen. Jongeren kunnen de functies uitschakelen of liegen over hun leeftijd.