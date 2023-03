Only Fans-bedrijf moet meer btw betalen en dat zullen de gebruikers voelen

Fenix International, het moederbedrijf van Only Fans, is op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie. Het bedrijf is meer btw verschuldigd aan de Britse overheid dan dat het tot nu toe betaalde. En dat zal in de praktijk vooral door de gebruikers gevoeld worden.

Het systeem van Only Fans werkt als volgt. Abonnees doen hun betalingen rechtstreeks aan Fenix International, het Britse bedrijf achter Only Fans. Fenix stort dan vervolgens 80% van de bedragen die het binnenkrijgt door aan de creators, 20% houdt het zelf bij. Tot nu toe betaalde Fenix enkel btw op het gedeelte dat het zelf bijhoudt, maar dat is dus niet correct, vindt het Europees Hof van Justitie. Op basis van de Europese btw-richtlijn is Only Fans btw verschuldigd op het volledige bedrag dat initieel wordt geïnd.

Een groot verschil, maar het bedrijf zelf hoeft zich daar in principe weinig zorgen over te maken, denkt fiscaal expert Michel Maus. “Als Only Fans 80% van de ontvangen bedragen doorstort aan de creators, dan moet daar ook een btw-facturatie tegenover staan. Daardoor zal het resultaat voor het bedrijf zelf de facto hetzelfde blijven als voordien.”

Al is er wel één belangrijke voorwaarde, benadrukt Maus: “Je kan die extra btw natuurlijk enkel maar doorrekenen aan de creators als alles professioneel wordt bijgehouden. Als er geen facturatie heeft plaatsgevonden tussen Fenix International en de creators, dan zullen de extra belastingen volledig op de kap van het bedrijf komen. De Britse fiscus trekt zich dan geen bal van aan van het feit dat ze een groot deel van hun inkomsten doorstorten.”

Gebruikers zijn de dupe

Ervan uitgaande dat het bedrijf intussen voldoende professioneel werkt, komen de extra kosten dus bij de creators terecht. En die zullen dat op hun beurt moeten doorrekenen aan de consument. Een soort watervalsysteem. “Op alle abonneegelden die binnenkomen moet officieel btw aangerekend worden”, legt Maus uit. “In de hele ketting is de consument altijd de enige die het volledige bedrag aan btw moet betalen.”

Als gevolg van deze beslissing zullen Only Fans-abonnees binnenkort dus vermoedelijk meer geld moeten betalen. En dat geldt voor iedereen, niet alleen de Britse gebruikers. Want Fenix International mag zijn hoofdzetel dan wel in het Verenigd Koninkrijk hebben, alle wereldwijde inkomsten komen wel degelijk bij hen terecht.