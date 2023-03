Tsjechische Adamczykova en Oostenrijker Dusek grijpen wereldtitels in snowboardcross

De Tsjechische Eva Adamczykova en de Oostenrijker Jakob Dusek hebben zich woensdag in het Georgische Bakuriani tot wereldkampioenen in de snowboardcross gekroond.

Adamczykova werd eerder al olympisch kampioene in 2014 en wereldkampioene in 2019 onder haar meisjesnaam Samkova. In december 2021 brak ze beide enkels bij een valpartij, waardoor ze onder meer een streep kon trekken doorheen de Olympische Winterspelen van Peking. In Georgië sloot ze weer aan bij de absolute top en pakte ze meteen goud, voor de Australische Josie Baff. Het brons was voor de 37-jarige Amerikaanse Lindsey Jacobellis, de regerende olympische kampioene en vijfvoudige wereldkampioene (2005, 2007, 2011, 2015 en 2017).

Bij de mannen haalde Dusek het heel erg nipt van de Duitser Martin Nörl. Het brons ging naar de Italiaan Omar Visintin.