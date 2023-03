Lierse Kempenzonen moet wedstrijd achter gesloten deuren afwerken na wangedrag fans

Tegen RWDM op 30 oktober 2022 werden enkele bekers gegooid naar vierende spelers van de tegenpartij. Voor de match hadden thuisfans al pyromateriaal gebruikt, net als één bengaals vuurwerk tijdens de wedstrijd. Vergeleken met andere incidenten een beperkt bilan.

Lierse K. had daarvoor al van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal twee uitgestelde matchen achter gesloten deuren, uit en thuis, gekregen. Daar had het ook om gevraagd, om boetes te vermijden, maar ging daarna alsnog in beroep tegen de beslissing. Ook het bondsparket was het niet eens.

De DRP besloot in beroep om een boete op te leggen, net als een uitgestelde match zonder supporters, een beslissing van mei 2022, alsnog effectief te maken. Lierse Kempenzonen zal zo de thuismatch tegen Club NXT op 1 april zonder fans moeten afwerken, en wordt dus zwaarder gestraft dan in eerste aanleg.