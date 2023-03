Prijsverhoging van Durex-condooms schrikt klanten af

Over heel 2022 stegen de kosten voor het Reckitt Benckiser, dat ook merken als Strepsils en Dettol heeft, met 17 procent. Het bedrijf verhoogde de prijzen in het vierde kwartaal daarom met 12 procent. Als gevolg daarvan daalde het aantal verkochte producten met 5,8 procent. Dat kwam ook deels door de coronalockdowns in China, waardoor klanten geen winkels konden bezoeken.

De omzet van Reckitt Benckiser steeg op jaarbasis met ruim 9 procent tot 14,5 miljard pond, omgerekend 16,3 miljard euro. De winst bedroeg 2,3 miljard pond, tegen een verlies van 21 miljoen pond een jaar eerder.

Voor de eerste helft van dit jaar is de verwachting dat de kosten opnieuw zullen stijgen, aldus financieel directeur Jeff Carr. Hij gaat daarbij wel uit van een stijging van hooguit 9 procent, waardoor de winstgevendheid licht zal verbeteren. Maar door de krimpende klantenbasis is het de vraag in hoeverre Reckitt Benckiser de prijzen kan blijven verhogen om deze kostenstijging het hoofd te bieden.

De onzekerheid blijft dus boven de markt hangen. Ook omdat het bedrijf nog altijd geen vervanger heeft gevonden voor de vorig jaar abrupt opgestapte topman Laxman Narasimhan. Hij nam destijds ontslag om baas te worden bij Starbucks.