Russische generaal danst naakt in gelekte beelden: “Een fervent liefhebber van vrouwen en restaurants”

Een Russische luitenant-generaal is kop van Jut in Rusland nadat beelden uitlekten waarop de man naakt een dansje opvoert. Aleksandr Matovnikov (57) is adjunct-chef bij de landmacht en is momenteel verantwoordelijk voor de Russische troepen in Wit-Rusland, maar wordt op nu Telegram omschreven als “een fervent liefhebber van vrouwen en restaurants in Minsk” die “liever filmpjes maakt voor zijn vriendinnen” en “zijn verantwoordelijkheden doorschuift”.