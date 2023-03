Dashcam filmt spectaculaire crash tijdens politieachtervolging: bestuurder (19) ligt 4 dagen in coma

Een Britse tiener heeft deze week een voorwaardelijke celstraf gekregen nadat hij vorige zomer wegvluchtte van een politiecontrole en een zware crash veroorzaakte. Oliver Clark (19) weigerde op 22 juli 2022 te stoppen voor de agenten en haalde snelheden tot 160 kilometer per uur toen de achtervolging werd ingezet. De dashcam van Humberside Police legde vast hoe het tijdens dolle rit plots fout liep toen de jonge bestuurder een vrachtwagen wilde inhalen. Clark werd uit zijn gecrasht voertuig gered door de agenten, lag vier dagen in coma en herstelt bijna een jaar later nog steeds van zijn verwondingen.