Europese Unie wil totaalverbod op alcohol voor nieuwe autobestuurders

Beginnende bestuurders zullen de eerste twee jaar na het behalen van hun rijbewijs geen druppel alcohol mogen drinken als ze zich in het verkeer begeven. Die nultolerantie stelt de Europese Commissie voor, die een pakket maatregelen op tafel legt om de verkeersveiligheid in heel de Europese Unie te verhogen.

Ook al maken jonge chauffeurs slechts 8 procent van alle bestuurders uit, is in twee op de vijf dodelijke ongevallen op de Europese wegen een chauffeur betrokken die jonger is dan 30 jaar. De Europese Commissie wil daarom een tijdelijke nultolerantie voor rijden onder invloed instellen. Ze stelt een verplichte proeftijd van minstens twee jaar voor beginnende bestuurders voor, waarin van hen wordt verwacht dat ze bij een alcoholcontrole 0,0 promille laten optekenen. De Europese lidstaten blijven bevoegd voor het vaststellen van de boetes, en mogen die proeftijd ook langer maken.

Het voorstel van de Commissie maakt deel uit van een breder pakket voorstellen over verkeersveiligheid. Zo wil ze in alle lidstaten nieuwe overtredingen invoeren, zoals gevaarlijk parkeren, gevaarlijk inhalen en onvoldoende afstand houden, om voetgangers, fietsers en bestuurders van brom- en motorfietsen beter te beschermen.

Verder wil de Commissie ook een digitaal rijbewijs invoeren, wat wereldwijd het eerste in zijn soort zou zijn.