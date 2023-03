Boorsem-aanvaller en LO-leraar Andreas Ubachs (30) behaalde in februari het beste rapport in 2B en klimt zo naar de vierde plaats in de totaalstand. — © Raymond Lemmens

De hoogste maandscore in onze verkiezing van Voetballer van het Jaar in 2B staat op naam van Andreas Ubachs. De 30-jarige aanvaller van Boorsem Sport speelde zich met zes goals in vier matchen dan ook in de kijker. “Ik ben voetbalverliefd en wil liefst doorgaan tot mijn veertigste.”