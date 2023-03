GEMEENTERAAD. Burgemeester Lommel kritisch over Batopin: “Gelukkig bieden kleine banken wel nog geldautomaat aan”

Lommel

Kerkenbeleid: Schepen Peter Vanderkrieken (cd&v) overliep het geactualiseerde Kerkenbeleidsplan. “De kerken van Balendijk, Barrier en Kattenbos worden niet meer gebruikt voor erediensten. Met allerhande partners wordt bekeken welke nieuwe bestemmingen mogelijk zijn voor deze kerkgebouwen”, stelde de schepen. “De kerken van Lutlommel en Kolonie blijven voorlopig open tot einde 2025. In Kolonie zijn er zoals bekend plannen voor een erfgoedhuis en ook in Lutlommel onderhandelt de kerkfabriek over een mogelijk herbestemming. De kerk van Stevensvennen, die helemaal is onttrokken aan de erediensten, kan nu klaargemaakt worden voor een volledige herbestemming. De winterkapel in Kolonie zal op termijn beschikbaar blijven voor erediensten.”

Geldautomaten: Oppositieraadslid Stefanie Lieben (Samen/Vooruit) polste naar de aanhoudende verzuchtingen rond het CASH-punt aan het Lommelse marktplein dat de geldautomaten van de grootbanken vervangt. “We hebben ondertussen contact gehad met Batopin, maar voorlopig blijven ze doof voor onze opmerkingen. We zien dat dit ook in andere gemeenten het geval is”, schetste burgemeester Bob Nijs (cd&v). “We hebben deze problematiek ook besproken binnen het burgemeestersoverleg en willen dit aanhangig maken bij de VVSG. Dit probleem zal zich immers over heel Vlaanderen gaan verspreiden tegen 2024.” In Lommel blijft de kritiek rond een moeilijke ligging en toegankelijkheid gelden. “De deur is ondanks onze opmerkingen nog altijd niet aangepast. Wel wordt er al meer gepoetst. Maar ik blijf erbij dat de dienstverlening rond bankautomaten veel te snel wordt afgebouwd. Gelukkig zijn er nog altijd kleinere banken die wel een geldautomaat aanbieden en rekening houden met een maatschappelijke realiteit waarin mensen nog wel betalen met cash.”

Huisjesmelkers: Oppositieraadslid Sooi van Limbergen (PVDA) stelde vast dat er enkele huisjesmelkers actief waren in Lommel en hij wou weten hoe de stad hiertegen kan optreden. Schepen Nancy Bleys (cd&v) reageerde uitvoerig welke stappen doorlopen kunnen worden. “Na een melding kan de burgemeester het initiatief nemen tot een woningkwaliteitscontrole. In 2022 werden zo 28 procedures opgestart waarbij 10 woningen ongeschikt werden verklaard en 11 onbewoonbaar. Preventief schrijven we ook alle private verhuurders aan om een conformiteitsattest aan te vragen. In 2022 werden van de 41 verzoeken 31 attesten afgeleverd. De stad kan de huurder bijstaan met juridisch advies en overleg gaan met de eigenaar om eventueel een ander pand te voorzien.”