Beveiliging van Peter R. de Vries was niet aangepast, blijkt uit rapport

De beveiliging van de vermoorde Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries was niet aangepast, hoewel daar wel aanleiding toe was. De politie en het Openbaar Ministerie in Nederland hebben ook veel signalen gemist voorafgaand aan de moorden op advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B., die eveneens betrokken waren bij het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een woensdag gepresenteerd rapport.

In het onderzoek naar de moord op De Vries is duidelijk geworden dat signalen van voorbereiding voor de aanslag niet zijn onderkend en daardoor niet bij de juiste instantie terecht zijn gekomen. “Daardoor konden zij niet afwegen of aanvullende maatregelen nodig waren voor De Vries”, concludeert de OVV. Er waren, ondanks aandringen van verschillende kanten, ook geen structurele beveiligingsmaatregelen bij mediaoptredens van De Vries.

Peter R. de Vries was al het derde dodelijke slachtoffer in de nabije omgeving van kroongetuige Nabil B. De Vries was zijn vertrouwenspersoon, advocaat Wiersum werd in september 2019 voor zijn huis doodgeschoten en de broer van B. werd in maart 2018 vermoord. Van alle drie was bekend dat hun leven gevaar liep door dreiging vanuit de zware georganiseerde misdaad. De Nederlandse OVV - die na rampen en grote incidenten onderzoekt doet naar de oorzaken - heeft zich na de moord op de Vries over de zaak gebogen.

“Bij een aantal keuzes in de onderzochte beveiligingssituaties, bijvoorbeeld bij het delen van informatie, werd aan het belang van bewaken en beveiligen minder gewicht toegekend dan aan het opsporingsbelang”, concludeert de OVV voorts. “In een aantal gevallen kwam het niet eens tot een afweging van belangen.”