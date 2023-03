“Oekraïense scherpschutters doden zeven Russische verkenners in Bachmoet”

De strijd om de oost-Oekraïense stad Bachmoet blijft in alle hevigheid woeden. Het Oekraïense leger meldt dat scherpschutters afgelopen nacht een groep Russische verkenners heeft doodgeschoten die probeerden op te rukken naar de Oekraïense stellingen. Bij de Russen vielen zeven doden, drie andere soldaten raakten gewond, aldus de Oekraïense autoriteiten. Die informatie kon niet onafhankelijk bevestigd worden.

Bij de slag om Bachmoet, waar ooit 70.000 mensen woonden, werd de stad plat gebombardeerd. Nu wonen er nog een paar duizend mensen. De Oekraïense troepen controleren nog een ruim vier kilometer breed stuk grondgebied ten westen van de stad.

Als de Russen Bachmoet volledig kunnen veroveren, ligt de weg naar de grotere steden Slovjansk en Kramatorsk open, en kan Rusland de hele Donetsk-regio in handen krijgen. De Oekraïense viceminister van Defensie zei dinsdagavond nog op televisie dat standhouden in Bachmoet geen politieke maar een strategische beslissing is, en dat er versterkingen naar de stad gestuurd zijn.