Oekraïense vicewereldkampioene hoogspringen “heeft tweede thuis gevonden” in Heusden-Zolder

Sinds begin dit jaar traint en verblijft de Oekraïense hoogspringster Yaroslava Mahuchikh in het Limburgse Heusden-Zolder, zo maakte Golazo woensdag bekend. Ze werkt er haar trainingen af in de Golazo Arena.

De amper 21-jarige Mahuchikh is de regerende indoorwereldkampioene. Outdoor is ze vicewereldkampioene. Vorig jaar was ze op de Memorial Van Damme in Brussel de ster van de avond met een knappe zege in het hoogspringen, na een persoonlijk record en een evenaring van het meetingrecord. Komend weekend verdedigt ze op het EK indoor in Istanboel haar titel.

Sinds de oorlog in Oekraïne begin vorig jaar uitbrak, is Mahuchikh nauwelijks thuis geweest en is trainen er al helemaal geen optie. Tijdens het vorige seizoen reisde ze van de ene naar de andere meeting, maar om het seizoen 2023 goed voor te bereiden, zocht ze een vaste stek en die vond ze in Heusden-Zolder.

“Al bijna een jaar is het voor alle Oekraïense atleten, en dus ook voor mezelf, zeer moeilijk om goede trainingsaccommodatie te vinden”, aldus Mahuchikh. “We waren dan ook heel blij met het voorstel dat Golazo ons deed om de Golazo Arena te mogen gebruiken. Daar vinden we alles wat we nodig hebben voor onze trainingen. De verblijfplaats voor mij en mijn dichte entourage vlakbij de arena maakt dat we er echt een tweede thuis hebben gevonden.”