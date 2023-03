Algemeen Directeur Christophe Muytjens weg bij basketclub Luik

Christophe Muytjens was bij Luik Basket algemeen directeur sinds juli 2018. Hij was daarvoor commercieel directeur bij de club uit de “Vurige Stede”.

“Gedurende bijna vijf seizoenen heeft hij gewerkt om de club financieel in leven te houden en het voortbestaan van Luik Basket te verzekeren”, klinkt het in een persbericht. Eind december werd Luik overgenomen door de Amerikaanse investeerder Ernie Cambo. De Belgische center Ioann Iarochevitch besliste zelf om op te stappen bij Luik. Coach Lionel Bosco werd meteen aan de kant geschoven voor de Amerikaan Brad Greenberg. In zijn zog kwamen, naast Belgian Lion Kevin Tumba, veel buitenlandse spelers (Rodrigues, John Jr, Haggins en Cambo) en assistent-coaches Daniel Gutt en Eric Rodriguez. Anthony Cambo is de zoon van de eigenaar. Het is een publiek geheim dat Maxime Depuydt op een zijspoor werd gezet om zoon Cambo meer speelkansen te geven.

Veel succes bracht de Amerikaanse overname nog niet. Luik eindigde als voorlaatste in het Belgische gedeelte van de BNXT-League met 6 zeges in 18 wedstrijden. Het treedt nu aan in de Elite Silver van de BetFirst BNXT League en opent vrijdag in eigen midden tegen het Nederlandse Amsterdam.