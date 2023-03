Na een krappe maand radiostilte heeft Irene Schouten, die een moeilijke periode achter de rug heeft, weer van zich laten horen. In het atletenhotel in het Friese Wolvega blikt de drievoudig olympisch kampioene vooruit op het WK Afstanden in Thialf (2-5 maart). Hoe staat de 30-jarige schaatstopper ervoor?