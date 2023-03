België met recordafvaardiging naar Saitama voor WK kunstschaatsen

De Internationale Schaats Unie (ISU) heeft de inschrijving woensdag bevestigd. Een jaar geleden verzuimde de Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie (KBKF) Loena Hendrickx in te schrijven. Door interventie van de toenmalige ISU-voorzitter kwam alles goed en eindigde Hendrickx als tweede.

© AFP

In 1947 kwamen bij de wereldtitelstrijd in Stockholm twee Belgische paren in actie. Het kampioenschap ging naar Micheline Lannoy en Piere Baugniet, de derde plaats was voor Suzanne Diskeuve en Edmond Verbustel.

Het eerste paar won een jaar later in Sankt Moritz ook olympisch goud en ze verlengden in Davos hun mondiale titel. In 1950 stuurde België opnieuw twee paren naar het WK (in Londen). Maar die bleven buiten de prijzen.