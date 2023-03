Genk sluit Mieënbroekstraat op vraag van ondernemers nog niet af

De Mieënbroekstraat wordt toch niet meteen afgesloten zoals de stad eerder had aangekondigd. Ze trekken de beslissing terug nadat de ondernemers in Genk-Zuid te kennen hadden gegeven dat de maatregel zou leiden tot onveilige situaties.

De stad wilde de Mieënbroekstraat afsluiten om de bewoners te ontlasten van doorgaand verkeer. De maatregel was eerder toegezegd, maar op die beslissing komt de stad nu terug. Vooral het veiligheidsaspect, het argument waar de werkgeversorganisaties zwaaien, waren doorslaggevend.

“Als Voka – KvK Limburg onderschrijven wij de positieve reactie van VIG en VKW Limburg op de beslissing van de stad om de oorspronkelijke knip niet door te voeren”, schrijft Dario D’Arpino van Voka Limburg in een bericht. In de plaats van de knip wordt er werk gemaakt van een gefaseerde oplossing die meteen zal beginnen met de invoer van éénrichtingsverkeer en snelheidsremmende aanpassingen die zullen zorgen voor een betere verkeersveiligheid op de Mieënbroekstraat.

In 2024 volgt een definitieve knip in de Mieënbroekstraat, op voorwaarde dat er een veiligere oversteek voorzien is op de kruising van de Swinnenwijerweg en Zuiderring. Dit huidige voorstel kan zeker door de bedrijven gesteund worden zolang daarbij een vlotte en veilige ontsluiting voor vrachtverkeer nagestreefd wordt. Als betrokken werkgeversorganisaties zijn we alvast tevreden dat het gezond verstand mag zegevieren en de verkeersveiligheid voor zowel omwonenden, fietsers, werknemers en vrachtwagenchauffeurs voorop wordt gesteld.” (cn)