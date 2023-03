Antwerpen

Kampenaar Marcel Vanthilt (65) ziet er weer jonger uit, zo zonder baard. En zijn nieuwe Arbeid Adelt!-plaat Het Heelal Is Hier klinkt alsof die gemaakt is door een uitgelaten bende vijfentwintigjarigen. “Beloofd, ik ga het een beetje kalmer aan doen, ik heb er ondertussen de leeftijd voor”, zegt Marcel. “En nu hoor ik in de verte vijf ex-vrouwen roepen: ‘Jaja, dat zal wel!’”