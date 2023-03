GENK

Voor de tweede dag op rij is dinsdagavond brand ontstaan in frituur King’s Place op de Weg naar As in Genk. Dit keer is de zaak volledig uitgebrand. Buren hoorde vlak voor de vlammen door het raam sloegen een luide knal. Uitbater Ronny Lambrechts is aangeslagen: “Geen idee wie hierachter zit. Vijanden heb ik niet.”