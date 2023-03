Asserbakken drie dagen aan de macht in As

Voordat het carnavalsweekend in As van start ging, vond op het gemeentehuis op vrijdagavond de plechtige machtsoverdracht plaats.

Al voor de 26ste keer kreeg het regerende prinsenpaar Jimmy I en Jessica I van de Asserbakken de sleutel uit handen van burgemeester Tom Seurs en zo ook drie dagen lang de macht over de gemeente As. Ook jeugdtrifolium Sterre I, Febe I en Marie I waren van de partij en kregen mede de macht over de Asserse jeugd. Buutredenaar Roger Schepers werd uitgenodigd om de sfeer erin te brengen als de “nieuwe ere-burger van As”. Na het officiële gedeelte, inclusief de gemeentelijke receptie, ging men in stoet naar het gemeenschapscentrum waar nog gezellig verder gefeest werd.