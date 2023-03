Qcify schenkt elektrische racewagen aan leerlingen Mosa-RT

Greenpower Benelux inspireert jonge mensen om hun potentieel te ontdekken en enthousiasme op te wekken in de STEM-domeinen (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde). Dat doen ze met een unieke uitdaging: de deelnemers moeten een elektrische auto ontwerpen, bouwen en ermee racen. “Een hele uitdaging”, zegt Rudi Eben, technisch adviseur van de afdeling Auto van Mosa-RT. “De school zorgde alvast voor de aankoop van het eerste bouwpakket van de elektrische racewagen. Daarmee gingen 14 leerlingen van het vijfde jaar Auto meteen aan de slag.”

“Iedereen kan onze vorderingen volgen via onze Facebookpagina MOSA-RaceTeam”, gaat Rudi verder. “Via deze pagina zijn we ook in contact gekomen met Raf Peeters van Qcify. Als oud-leerling was hij onder de indruk van onze deelname aan de Greenpower Challenge. Daarom koos hij ervoor om een nieuwe racewagen te sponsoren. Een afgevaardigde van het bedrijf Qcify heeft de sleutels officieel overhandigd aan onze leerlingen. De finaledag is op 22 april op het circuit van Zolder. Onze leerlingen nemen het op tegen een 30-tal andere teams.”