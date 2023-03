“Mijn vrouw kreeg kanker tijdens zwangerschap”: Ed Sheeran onthult ziekte bij aankondiging van “diepste, donkerste” album

De echtgenote van Ed Sheeran leed aan kanker tijdens haar zwangerschap vorig jaar. Dat heeft de Britse zanger bekendgemaakt bij de aankondiging van zijn nieuwe album. Dat is volgens Sheeran “erg donker”: een gevolg van de ziekte van zijn vrouw en de onverwachte dood van een vriend, zelfs in die mate dat Sheeran in die periode leed aan een depressie.

Cherry Seaborn, de echtgenote van Sheeran, kreeg tijdens haar zwangerschap vorig jaar te horen dat er bij haar een tumor was gevonden. De vrouw kon bovendien pas na de geboorte van het kind behandeld worden. Het tweede kind van het koppel werd in mei geboren, Sheeran gaf woensdag geen update over de huidige gezondheidstoestand van zijn vrouw.

In dezelfde periode stierf ook Jamal Edwards, een goede vriend van Sheeran, onverwacht op 31-jarige leeftijd, na een hartaanval als gevolg van alcohol- en cocaïnegebruik. En als klap op de vuurpijl moest Sheeran zich op hetzelfde moment ook verdedigen in de rechtszaal tegen claims van copyright-inbreuken voor zijn hit ‘Shape of you’, een rechtszaak die hij finaal zou winnen.

“Verwoestende impact”

“Door die samenloop van omstandigheden verzeilde ik een depressie. De verwoestende impact van die gebeurtenissen veranderde mijn leven, mijn mentale gezondheid, en finaal ook de manier waarop ik keek naar muziek”, maakt Sheeran nu bekend op sociale media. “Subtract(de naam van het album, red.) werd geschreven tegen een achtergrond van rouw en hoop.”

Het nieuwe album van Sheeran zat al veel langer in de pijplijn, maar de zanger schrapte op het laatste moment naar eigen zeggen “honderden al geschreven songs”, en herwerkte het hele album in een week tijd volledig “in een uitstorting van emoties terwijl ik vol angst, depressie en spanning zat”. “Ik gebruikte het schrijven van songs om die ervaringen te verwerken, om die gevoelens beter te begrijpen”, aldus de zanger.

“Het voelde alsof ik aan het verdrinken was, alsof ik onder water zat en omhoog keek, maar niet omhoog kon komen voor lucht”, schrijft Sheeran verder. “Ik schreef zonder na te denken over wat de songs moesten worden, ik schreef gewoon wat er uit kwam. En op een week tijd had ik een decennium aan bestaand werk vervangen door mijn diepste, donkerste gedachten. Voor de eerste keer heb ik niet geprobeerd om een album te maken dat mensen graag zullen horen, maar om iets te produceren dat eerlijk is, dat klopt met waar ik sta in het leven. Ik heb de deur naar mijn ziel open gezet.”

‘Subtract’ wordt op 5 mei in de rekken verwacht.

