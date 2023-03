Druivenoogst in 2022 op het wijndomein Kitsberg in Heers. — © Sven Dillen

Hasselt

De totale Belgische wijnproductie is in 2022 verdubbeld tegenover het jaar voordien. De spectaculaire groei is te wijten aan een combinatie van ideale weersomstandigheden, een groeiend aantal wijnbouwers en meer bebouwde hectaren. Van de Vlaamse provincies is Limburg de absolute primus.