Ella Leyers duikt op in reclame voor afslankmiddelen, maar weet daar zelfs niets van: “OMG Sto-hop!”

“Mijn gewicht ging van 68 naar 57. Ella Leyers zegt dat je in 50 dagen 11 kg kwijt kunt geraken.” Dat staat boven een gesponsord bericht dat op facebook gedeeld wordt. Daarbij de foto van de actrice en de zin: “Ella Leyers vertelde de waarheid over haar gewichtsverlies.”

Maar de actrice, die momenteel De ideale wereld op Canvas presenteert, maakt al snel duidelijk dat ze niets met de berichten te maken heeft. “Ma huh?” deelde ze bij een screenshot van het bericht.

(Lees verder onder de foto)

© Instagram

Niet veel later dook er nog een tweede bericht op. Daarin wordt vermeld dat Leyers een blog zou starten over haar gewichtsverlies. Dit keer ook met de uitleg dat haar meest recente foto’s gefotoshopt zouden zijn en dat ze nog meer gewicht zou willen verliezen. Opnieuw drukte Leyers de geruchten meteen de kop in. “OMG stop”, schreef ze erbij. Met ook nog een kleine knipoog naar actrice en zangeres Clara Cleymans. Want de foto die bij het laatste bericht gebruikt werd, is er eentje waarop ze poseert met het Romy, het dochtertje van Cleymans. “Romy is blijkbaar ook afslankmodel”, schreef Leyers erbij.