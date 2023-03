GETEST. Wit Goud van brouwerij Hof ten Dormaal: “Weinig of geen witloof te bespeuren, de nasmaak zurig bitter” ★★☆☆☆  

Wit Goud Brouwerij Hof ten Dormaal, Tildonk Alcoholvolume 8 graden Schenktemperatuur 10-12°C Lekker bij wortelstoemp Bewaren nu drinken ★★☆☆☆

“Granen van de eigen boerderij”. Dat kunnen niet veel brouwerijen zeggen. Het witte goud is het witloof. Het amber bier heeft een fris aroma, met cichorei en pastinaak. Volmondige smaak, gevolgd door zure perziken. Weinig of geen witloof te bespeuren, de nasmaak zurig bitter. Het zuur van gedroogde abrikoos. Groene thee in de afdronk. Blijft een speurtocht naar witloof.