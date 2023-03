GEMEENTERAAD. Slechte cijfers voor klimaatpact volgens Tongerse oppositie: “Slechts 2.618 bomen geplant”

Tongeren

Energie- en Klimaatpact: Volgens milieuschepen Patrick Jans is er bij de rapportering over het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 niet altijd rekening gehouden met de projecten die de stad heeft uitgevoerd: “Bij 8 van de 10 doelstellingen halen we betere cijfers dan Vlaanderen, maar corona heeft ons parten gespeeld.” Volgens raadslid Ruben Stassen (Groen) zijn de cijfers slecht: “Er werden slechts 2.618 van de voorziene 30.000 bomen geplant. De realisatie stokt. We moeten een inhaalbeweging doen.” Raadslid Niels Vandeweyer (N-VA) vindt 28.500 euro voor 75 aangeplante bomen veel geld: “Lokale besturen krijgen 25.000 euro voor een hectare bos. We moeten ambitieus zijn.”

Tweede verblijven: Raadslid Leenders (N-VA) vroeg waarom Tongeren geen Belasting Tweede Verblijven invoert: “267 van de 300 gemeenten in Vlaanderen doen het wel. We kampen met een hoge leegstand. Wie hier niet gedomicilieerd is, betaalt geen grondbelasting.” Volgens schepen Johnny Vrancken is het aantal tweede verblijven hier zeer beperkt: “Die zitten vervat in ons leegstandsreglement. Van de 8 dossiers zijn er 2 opgenomen in het Leegstandsregister. Die belasting is vooral bedoeld voor de kustgemeenten en de kotsteden Leuven en Gent.”

Daklozen: Het CABRIO-project (aanpak dak- en thuisloosheid) dat in 2021 werd opgestart i.s.m. CAW Limburg wordt verlengd. “In 2021 waren 72 Tongenaren dakloos of in een precaire woonsituatie. Voor een aantal van hen werd er een traject opgestart. Er is vooral nood aan een luisterend oor”, wist schepen Evelyne Stassen. Het project wordt met 10 maanden verlengd.