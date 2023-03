Voormalig teambaas geeft zeldzame update over medische toestand van F1-icoon Michael Schumacher

Ook meer dan negen jaar na zijn skiongeluk hebben de fans er het raden naar hoe de medische toestand van Michael Schumacher is. In een interview geeft Eddie Jordan echter een zeldzame update over de medische toestand van Schumacher.

Het blijft bewonderenswaardig hoe de familie van Michael Schumacher zijn medische toestand een goed bewaard geheim weet te houden. Af en toe raken er enkele kleine details bekend, zoals ook nu tijdens een interview van ‘OLBG’ met Eddie Jordan die Michael Schumacher in 1991 liet debuteren bij zijn eigen F1-team.

Eddie Jordan werd vorig jaar ‘verbannen’ door Corinna Schumacher toen hij publiekelijk vroeg om Michael Schumacher te mogen bezoeken. Toch betekent dat niet dat de volledige familie Schumacher geen contact meer met Eddie Jordan heeft. Zo werd hij door Mick, de zoon van Michael Schumacher, benaderd.

© AFP

“Het raakte me dat Mick me benaderde en de reden waarom ik erdoor geraakt werd was omdat het niet eenvoudig kan zijn wanneer je weet dat je vader niet volwaardig deel kan uitmaken van de familie, hij is er maar tegelijkertijd ook niet,” aldus Jordan tegenover ‘OLBG’.

Met dat laatste lijkt de voormalig teambaas van het Jordan F1 team erop te wijzen dat Michael Schumacher fysiek aanwezig is maar waarschijnlijk mentaal niet helemaal.

