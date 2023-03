La Douce France: 4 Franse bewaarwijnen uit de supermarkt, zowel klassiek als minder klassiek, in wit én rood

Paniek in wijnland Frankrijk want uit de meest recente cijfers blijkt dat de Fransen – en dan vooral de jeugdige generatie – flink wat minder wijn drinken. Nog jaarlijks zo’n 40 liter per hoofd i.p.v. 150 liter (!) zeventig jaar geleden. Daarom, om onze zuiderburen een duwtje in de rug te geven, deze maand in onze rubriek ‘kelderwijn’ vier keer Frans, zowel klassiek als minder klassiek, in wit én rood.