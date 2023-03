Politie vindt mummie in koelzak van pakjesbezorger: “Dat is Juanita, mijn spirituele vriendin”

In Peru heeft de politie een eeuwenoude mummie gevonden in de koelzak van een pakjesbezorger.

De politie doorzocht de spullen van de man nadat hij zich dronken gedroeg op een archeologische site in Puno, aan het Titicacameer. Volgens de man deelde hij het leven met de mummie, en beschouwde hij “Juanita” als “zijn spirituele vriendin”. Hij zou de mummie al maandenlang in een doos naast zijn televisie bewaren. Hij had de menselijke resten naar eigen zeggen in zijn koelzak gestoken om die aan zijn vrienden te tonen. Het is niet duidelijk hoe de man in het bezit is gekomen van de mummie.

Volgens experts is het lichaam 600 tot 800 jaar oud, en gaat het om een man. De mummie werd destijds ingewikkeld in een foetuspositie, typisch voor begrafenissen uit die prekoloniale periode. De politie heeft de mummie in beslag genomen, en overgedragen aan het ministerie van Cultuur. De man en zijn twee vrienden werden opgepakt, er is een onderzoek geopend naar misdrijven tegen de culturele erfenis van Peru.

