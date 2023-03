Franse WK-recordhouder en topschutter Just Fontaine (89) overleden

De Franse voormalige voetballer Just Fontaine, met dertien doelpunten op één WK nog steeds recordhouder, is op 89-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt zijn familie woensdag aan persbureau AFP.

Fontaine kwam 21 keer in actie voor de Franse nationale ploeg. Daarin maakte hij 30 doelpunten en is hij tevens recordhouder voor het meeste aantal doelpunten op een WK. Tijdens het WK 1958 in Zweden scoorde Fontaine 13 keer in zes wedstrijden. Les Bleus bereikten daarmee voor het eerst in hun geschiedenis de halve finales van de wereldbeker, maar moesten de duimen leggen tegen het Brazilië van Pelé. Vier van die 13 doelpunten scoorde Fontaine tijdens de kleine finale, waarmee hij Frankrijk naar een 3-6 zege tegen het toenmalige West-Duitsland en een derde plaats loodste. Fontaine werd 89.