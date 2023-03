Prinses Kate verslaat William tijdens spinning, en doet dat zelfs in rok en hoge hakken

De Britse kroonprins William en zijn vrouw Kate Middleton zijn deze week in Wales. Het koninklijke echtpaar bezocht dinsdag een centrum voor drugs- en alcoholverslaafden en ging ook naar een fitnesscentrum in Port Talbot. Daar waagden ze zich aan een spinningles, die uitdraaide op een wedstrijdje. Kate droeg een rok en hoge hakken, maar versloeg haar echtgenoot met gemak. “We dachten even dat ons plannetje voor een wedstrijdje in het water zou vallen toen we haar schoenen zagen”, aldus de manager van het centrum. “Maar ze won overtuigend, dus wie weet zien we in de toekomst wel meer hoge hakken.”