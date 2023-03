Elke dag 20 gedwongen opnames: experts zoeken naar manieren om aantal collocaties te doen dalen

Vlaanderen kent een opvallende stijging van het aantal collocaties in de psychiatrie. Een groep experts pleit in een nieuw rapport voor meer tijd om te beoordelen of zo’n gedwongen opname wel echt nodig is. Ze willen niet langer op een drafje beslissen, maar “eerst grondig observeren, dan pas beslissen”. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daar oren naar en werkt met spoed aan een modernisering van de wetgeving.