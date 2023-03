Dan toch geen gratis water in Waalse horeca: “Gratis bestaat niet”

Voor veel restauranthouders vormt water een bron van inkomsten. Voor het Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken (VIWF) is gratis water zelfs ondenkbaar. “De bronwaterbedrijven worden niet gesubsidieerd. De horeca vertegenwoordigt ongeveer 30 procent van de totale inkomsten voor gebotteld water”, legt secretaris-generaal Philip Buisseret van de sectorfederatie uit in de krant.

De Waalse regering lijkt oren te hebben naar de vrees van de waterbedrijven en de horeca. Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) bevestigt dat hij geen enkele maatregel heeft genomen om de belofte van de regering aan het begin van de legislatuur na te komen, en dat hij dat ook niet meer zal doen. “Het is aan de professionals van de horeca om te handelen en hun keuze te maken in deze materie”, aldus Borsus. “De etablissementen die gratis water willen aanbieden, kunnen dat uiteraard doen. Er is geen verplichting. Gratis bestaat niet: iemand betaalt er op een gegeven moment altijd voor.”