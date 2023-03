‘Jackpotters’ die met laptop 300.000 euro uit bankautomaten roofden, riskeren 5 jaar cel

Gewapend met niet meer dan een laptop zou een dievenbende zes Argenta-bankautomaten in ons land gekraakt hebben en zo 300.000 euro buit hebben gemaakt, onder meer in Borsbeek, Ranst en Kortrijk. De verdachten riskeren vijf jaar cel.

“Het gaat hier om een vorm van digitale plofkraken, waarbij de besturing van de bankautomaten aan een laptop gehangen werd”, legde de procureur uit. “Vervolgens gaven ze de software de instructies om het maximale bedrag uit te geven.” Volgens het Openbaar Ministerie (OM) sloeg de bende toe in zes bankfilialen van Argenta en maakten ze zo 301.880 euro buit. Ze sloegen onder meer toe in Borsbeek, Ranst en Kortrijk. De techniek die de mannen gebruikten wordt ‘jackpotting’ genoemd.

Aan de hand van camerabeelden kwamen twee verdachten in beeld die telkens het paneel van de geldautomaat verwijderden en de laptop koppelden. Een derde bediende een smartphone om de automaat geld te laten uitgeven. De biljetten werden vervolgens in een rugzak gestoken.

Portugal

De doorbraak in het onderzoek kwam er nadat bleek dat ook in Portugal zes gelijkaardige feiten gepleegd waren. De Portugese politie kon Denis D. en Vasile U. arresteren en nam een Mercedes en een Audi A6 in beslag, voertuigen die ook hier in beeld waren gekomen tijdens de plofkraken. De twee hadden bovendien ook bankkaarten op zak die in België gebruikt waren. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht en zullen pas na het uitzitten van hun straf in Portugal aan ons land overgeleverd worden.

De speurders konden ook twee andere verdachten identificeren aan de hand van vingersporen en documenten in een van de auto’s. Een van hen is nog voortvluchtig, de tweede zit in zijn thuisland Moldavië en wordt niet uitgeleverd.

Het OM vorderde tegen de vier mannen vijf jaar cel en een boete van 1.600 euro. Argenta eist een schadevergoeding van 261.910 euro. Vonnis op 28 maart.