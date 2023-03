Maaseik/Hasselt

Een week geleden hebben drie jonge Limburgers het vroegere ziekenhuis in Maaseik bezocht. “We wilden eens zien of het klopt wat de burgemeester zei dat het gebouw hermetisch afgesloten was”, zeggen de drie. Eerder overnachten ze al in de Hasseltse Ikea en hielden ze een ‘ductape-actie’ in een McDrive.