Daar zijn de eerste beelden van de Netflix-documentaire over de Tour: “Je doet dat shirt aan en je wordt een andere man”

Wielerfans zitten er al lang op te wachten, de Netflix-documentaire over de voorbije Tour de France. Op een officiële releasedatum is het nog steeds wachten, maar dinsdagavond werden op het Mobile World Congress in Barcelona wel de eerste beelden getoond van ‘Tour de France: Unchained’.

Een officiële trailer is het niet, aldus Escape Collective op Twitter. Zo zitten er onder andere een fragment in van de val van Philippe Gilbert in 2018 en een beeld van een val van Julian Alaphilippe in de voorbije Strade Bianche. De ‘echte’ trailer komt later uit.

De beelden: