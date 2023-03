Pure tennismagie en quasi niemand die het zag: onbekende Portugees pakt uit met wonderbal door de benen

Gastao Elias boekte dinsdag zijn ticket voor het Challenger-toernooi in het Amerikaanse Waco. De Portugese nummer 242 van de wereld won in twee sets van Enzo Couacaud: 7-6, 6-2. Onderweg tekende Elias voor een fantastisch punt. Hij passeerde zijn Franse tegenstander met een bal door zijn benen. Spijtig dat er niet veel publiek was in Texas...