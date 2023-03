Vermoeide Luca Brecel krijgt “verontrustende bloedresultaten” en geeft forfait voor toernooi in Thailand

Voorlopig geen Luca Brecel aan de snookertafel. De Maaslander is vermoeid en geeft forfait voor het Pathum Thani 6 Red World Championship, dat volgende week van start gaat in Thailand. Dat maakte hij zelf bekend via Instagram.

“28 februari 2023: wake-up call”. Met die boodschap opent de 27-jarige Brecel zijn story. De Limburger ging langs bij de dokter voor een onderzoek en de resultaten waren niet bijster goed. “Ik heb verontrustende bloedresultaten gekregen bij de dokter vandaag”, klinkt het. “Daardoor heb ik me moeten terugtrekken uit het toernooi in Thailand van volgende week. Ik moet de zaken gaan veranderen en naar mijn lichaam beginnen luisteren.”

Vermoeid

De bloedresultaten tonen aan dat ‘The Belgian Bullet’ vermoeid is. Niet abnormaal, want als een van de enige wereldtoppers probeert hij zo veel mogelijk toernooien te spelen. Daardoor moet hij vaak reizen en dat komt de frisheid uiteraard niet ten goede. Omdat zo’n druk schema niet vol te houden is, zal de Maaslander in de toekomst iets selectiever worden en niet meer aan alle toernooien deelnemen.

Maar er is meer: Brecel hoopt met zijn forfait in Thailand fris aan de start te staan van de WST Classic, die op 16 maart van start gaat in Leicester. Op dat toernooi zijn immers de laatste punten te verdienen voor het Tour Championship, het laatste toernooi voor het WK (15 april tot 1 mei). Aan dat Tour Championship mag enkel de top acht van de wereld deelnemen. Brecel staat momenteel tiende en heeft in Leicester dus een goede prestatie nodig om nog twee plaatsjes te winnen op de wereldranglijst.