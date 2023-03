“Koning Charles neemt laatste woonst van prins Harry in Verenigd Koninkrijk af”

Buckingham Palace zou het koppel – dat dezer dagen in de Verenigde Staten woont – enkele dagen na de publicatie van de spraakmakende biografie van prins Harry in januari een melding hebben gestuurd dat ze de woning moeten verlaten. Charles zou Harry en Meghan willen vervangen door prins Andrew. De broer van de koning woont nu echter in de grotere Royal Lodge, en zou een verhuis niet zien zitten.

Harry en Meghan kregen Frogmore Cottage, een landgoed in Windsor op een steenworp van de woning van prins William en diens echtgenote Kate, in 2018 als huwelijksgeschenk van koningin Elizabeth. Het is een landhuis met vijf slaapkamers, en werd voor miljoenen gerenoveerd voor het koppel er ging wonen. Het was hun laatste vaste verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk.